SMA will an Digitalisierung im Energiesektor verdienen

Aktionäre von SMA Solar treffen sich in Kassel. Foto: Uwe Zucchi

Kassel/Niestetal (dpa/lhe) - Der Solartechnikkonzern SMA will von der zunehmenden Digitalisierung im Energiesektor profitieren. «Neben das Geschäft mit Photovoltaik-Wechselrichtern sind die Systemtechnik für Speicheranwendungen, Service- und Wartungsverträge für PV-Großanlagen sowie Energiedienstleistungen getreten», sagte SMA-Vorstandschef Pierre-Pascal Urbon am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Kassel.