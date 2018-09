SPD-Chef rechnet mit harten Koalitionsverhandlungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel rechnet nach der Landtagswahl im Herbst mit «knochenharten» Koalitionsverhandlungen. «Wir wollen weitreichende Veränderungen im Land», sagte der SPD-Spitzenkandidat in einem dpa-Interview in Wiesbaden. «Es geht nicht um ein bisschen anders als Schwarz-Grün. Es geht nicht um völlig anders - aber es geht an vielen Stellen um deutlich besser.» Der Maßstab für jede Koalitionsbildung sei: «Schaffen wir mehr bezahlbare Wohnungen, kriegen wir Bildungsgerechtigkeit von Anfang an hin und schaffen wir eine bessere Verbindung von Stadt und Land», sagte Schäfer-Gümbel. Eine Koalitionsaussage treffe er nicht aber: «Ich will die nächste Regierung anführen.» Deswegen interessierten ihn weder Sonntagsfragen noch Koalitionsdebatten. «Wir konzentrieren uns eisenhart darauf, dass wir am Ende ein möglichst gutes Ergebnis erzielen», sagte der SPD-Chef. Seine Partei hatte nach der Landtagswahl 2013 sowohl ein mögliches rot-grün-rotes Bündnis als auch eine GroKo sondiert.