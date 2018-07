SPD-Chefin Nahles besucht auf Sommerreise Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles besucht heute auf ihrer Sommerreise Hessen. Zum Auftakt informiert sie sich in Frankfurt/Main bei der HABA-Digitalwerkstatt über Angebote für Kinder, die spielerisch den Einstieg in die digitale Welt vermittelt bekommen sollen. Zusammen mit der SPD-Landtagskandidatin Arijana Neumann diskutiert sie am Nachmittag mit einer Nachbarschaftsinitiative im Frankfurter Ostend. Die Gruppe wehrt sich seit Jahren dagegen, dass der Stadtteil schick und teuer wird.