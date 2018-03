SPD: Entwurf für Verfassungsschutzgesetz gegen Grundgesetz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die geplante Reform des hessischen Verfassungsschutzes kann nach Einschätzung der SPD-Innenexpertin Nancy Faeser nur mittels maßgeblicher Änderungen mit dem Grundgesetz in Einklang gebracht werden. Der Gesetzentwurf der schwarz-grünen Landesregierung weite die Befugnisse der Verfassungsschützer viel zu weit aus, sagte sie am Dienstag in Wiesbaden. Dies gelte etwa für die geplanten «Online-Durchsuchngen» mit Späh-Software und Wanzen in Wohnräumen.