SPD: Gisela Stang im Regierungsteam von Schäfer-Gümbel

Wiesbaden/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel holt die Hofheimer Bürgermeisterin Gisela Stang in seiner Regierungsteam. Die 48-Jährige soll als Beauftragte für den Bereich Kultur zuständig sein. «Aus ihrer tagtäglichen Arbeit als Bürgermeisterin weiß sie, was Kultur bewirken und wie diese auch Menschen zusammenführen kann», sagte der Partei- und Fraktionsvorsitzende am Freitag bei der Präsentation in Frankfurt.