SPD-Innenexpertin: Womöglich ist zweiter NSU-Ausschuss nötig

Sollte die SPD in der nächsten Legislaturperiode in der Regierungsverantwortung stehen, dann habe sie den nötigen Einblick in die Akten, sagte Faeser. Falls nicht, dann werde sich die SPD-Fraktion im Landtag unter Umständen für einen weiteren U-Ausschuss einsetzen.

Der Mord an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat 2006 wird dem «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) zugerechnet. Der NSU-Untersuchungsausschuss sollte herausfinden, ob bei der Aufklärung in hessischen Behörden Fehler gemacht wurden.

Faeser mahnte außerdem weitere Nachbesserungen am Verfassungsschutzgesetz an. Unter anderem sei es wichtig, dass sich Mitarbeiter des Verfassungsschutzes mit Beschwerden direkt an die parlamentarische Kontrollkommission wenden könnten. Unter SPD-Verantwortung würde außerdem abgeschafft, dass Menschen, die in der Extremismusprävention arbeiten, ohne Anlass vom Verfassungsschutz überprüft werden dürfen.