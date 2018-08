SPD-Innenminister sehen Ankerzentren weiterhin kritisch

Wiesbaden (dpa) - Die SPD-Innenminister der Länder sehen die sogenannten Ankerzentren für Migranten nach wie vor kritisch. Noch sei nicht erkennbar, wie sich die Asylverfahren dadurch beschleunigen könnten, sagte der Sprecher der SPD-geführten Innenministerien, Niedersachsens Ressortchef Boris Pistorius, am Donnerstag in Wiesbaden. Schon jetzt arbeiteten die Behörden vielerorts gut zusammen - «egal welches Türschild eine solche Einrichtung hat». Die Minister und Senatoren der SPD-geführten Innenressorts hatten sich auf Einladung der innenpolitischen Sprecherin der hessischen SPD-Landtagsfraktion, Nancy Faeser, in Wiesbaden getroffen.