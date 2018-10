SPD: Klingbeil kündigt «programmatische Klärungsprozesse» an

Berlin (dpa) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat eingeräumt, dass die historische Niederlage der SPD in Hessen auch auf die Berliner Regierungspolitik zurückgeht. Das sei ein Signal für die Regierungsparteien in Berlin, dass es so mit der großen Koalition nicht weitergehe könne, sagte Klingbeil am Sonntagabend in Berlin. «Es muss jetzt einen Klärungsprozess zwischen allen drei Koalitionsparteien geben.» Die Frage sei, ob man die notwendige Kraft habe. «Es muss sich in Berlin deutlich etwas ändern.»