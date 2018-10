SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel lässt eigene Zukunft offen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel hat nach den schweren Verlusten bei der Landtagswahl seinen Verbleib im Amt als Landes- und Fraktionschef vorerst offen gelassen. «Wir werden uns morgen zusammensetzen in den Landesgremien, wir werden darüber reden müssen, wie wir weiter machen», sagte Schäfer-Gümbel am Sonntag in der ARD auf eine entsprechende Frage. Es sei ein schwerer und bitterer Abend. Er lasse sich aber die zehnjährige Aufbauarbeit in der Landespartei nach einer schweren Krise nicht kaputt machen.