SPD-Mann Schäfer-Gümbel präsentiert seinen Plan für Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Thorsten Schäfer-Gümbel, hat in einem «Hessenplan+» seine politischen Ziele für die nächsten 10 bis 15 Jahre skizziert. Dabei stellt er unter anderem die Themen Bildung, Mobilität und bezahlbaren Wohnraum in den Mittelpunkt. «Politiker sagen zu selten, wohin sie mit dem Land wollen und was ihre übergeordneten Ziele und Werte sind», meinte der hessische SPD-Chef am Donnerstag in Wiesbaden. «Ich möchte, dass jeder wissen kann, wohin die Reise mit einem Ministerpräsidenten Thorsten Schäfer-Gümbel geht.»