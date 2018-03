SPD-Politiker Feldmann bleibt Oberbürgermeister in Frankfurt

Peter Feldmann (SPD), wiedergewählter Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Peter Feldmann bleibt für weitere sechs Jahre Stadtoberhaupt in Frankfurt. Der SPD-Politiker wurde am Sonntag in der Oberbürgermeister-Stichwahl mit 70,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Auf seine Konkurrentin Bernadette Weyland entfielen 29,2 Prozent.