SPD-Schattenkabinett: Mitglieder für Wirtschaft und Umwelt

Als Umweltministerin in einer neuen Landesregierung wolle sie die widerstreitenden Interessen des Naturschutzes, der Landwirtschaft und der wachsenden Bevölkerung in den Ballungsräumen in ein Gleichgewicht bringen, kündigte Simmler an. Eines der vorrangigen Themen werde sein, dass sich das Rhein-Main-Gebiet verträglich weiterentwickeln könne, ohne zu viele Flächen zu versiegeln und zusätzliche Umweltprobleme zu erzeugen.

Eine Landesregierung mit SPD-Beteiligung werde wieder angemessen in den Wohnungsbau, in die Verkehrswege und in die Digitalinfrastruktur investieren, erklärte Schmitt. Ohne gute und schnelle Verkehrsanbindungen, schnelles Internet sowie gute Bildung und soziale Strukturen könne der Wohlstand in Hessen dauerhaft nicht gesichert werden.