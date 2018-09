SPD: Sonntagsreden zu wenig für Gesellschafts-Zusammenhalt

Wiesbaden (dpa/lhe) - SPD-Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Regierungserklärung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Hessen als verpasste Chance kritisiert. Gesellschaftlicher Zusammenhalt entstehe nicht durch Sonntagsreden, sondern durch entschlossenes Handeln, sagte der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten am Dienstag im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Bouffier habe in seiner Rede kein Wort zu den künftigen Aufgaben und Problemen im Land gesagt.