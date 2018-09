SPD-Vize Schäfer-Gümbel: Mieter brauchen «Atempause»

Bad Homburg (dpa) - Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel sieht im Vorstoß für eine «Mietenwende» die Möglichkeit, den Wohnungsmarkt zu entlasten. «Wir brauchen eine Atempause für die Mieterinnen und Mieter angesichts der dramatischen Mietpreisentwicklung gerade in den Ballungsräumen», sagte der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende am Samstag in Bad Homburg. «Deswegen brauchen wir einen Mietenstopp für fünf Jahre, auch, um den Spekulanten den Stecker zu ziehen.» So könne auch Zeit gewonnen werden, um bezahlbare Wohnungen zu bauen. «Das ist übrigens am Ende die beste Mietpreisbremse, die wir machen können.»