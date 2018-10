SPD legt Programm gegen Ärztemangel vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Sofortprogramm will die SPD-Fraktion im hessischen Landtag den drohenden Ärztemangel verhindern und zugleich die Versorgung im ländlichen Raum verbessern. In Hessen fehlen nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) mehr als 170 Hausärzte. Der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel bemängelte am Dienstag, die flächendeckende ärztliche Versorgung sei gefährdet. Er kündigte an, «massiv in die Ausbildung» investieren zu wollen. Dazu gehört nach Aussage des SPD-Spitzenkandidaten, 100 zusätzliche Medizinstudienplätze pro Semester anzubieten.