SPD macht sich für frühere Berufs- und Studienberatung stark

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens SPD-Fraktion macht sich für eine frühere und bessere Berufs- und Studienberatung in der Schule sowie eine Stärkung der dualen Ausbildung stark. In allen Schulformen sollte bereits ab der fünften Klasse eine verbindliche Berufsorientierung erfolgen, sagte die Vize-Fraktionsvorsitzende Lisa Gnadl am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Die Verankerung des Schulfachs Arbeitslehre sollte auch an Gymnasien Pflicht sein.