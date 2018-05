SPD setzt auf Top-Themen Bildung, Mobilität und Wohnen

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Die SPD will in den letzten Monaten vor der Landtagswahl in Hessens bei den Wählern mit ihren drei Top-Themen Bildungsgerechtigkeit, Mobilität in Stadt und Land sowie bezahlbares Wohnen punkten. Das kündigte Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel am Freitag bei der Frühjahrsklausur in Bad Wildungen an. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.