SPD startet in heiße Wahlkampfphase: Auftakt in Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl in Hessen eröffnet die SPD heute in Offenbach offiziell ihren Wahlkampf. Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel will gemeinsam mit der SPD-Bundesvorsitzenden Andrea Nahles den Startschuss für die heiße Wahlkampfphase geben. In seinem «Hessenplan + » setzt sich der SPD-Landeschef unter anderem für mehr bezahlbare Wohnungen, mehr Ganztagsschulen und ein besseres Angebot im öffentlichen Personennahverkehr ein. Ziel der SPD ist es, stärkste Partei vor der CDU zu werden. Der neue Landtag wird am 28. Oktober gewählt.