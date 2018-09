SPD stellt Programm für den Fall der Regierungsübernahme vor

Hanau (dpa/lhe) - Die Hessen-SPD will am heutigen Samstag in Hanau ihr Sofortprogramm für den Fall der Regierungsübernahme nach der Landtagswahl beschließen. Vorgestellt wird das Programm für die ersten 100 Tage bei der Sitzung des Landesparteirats im Hanauer Congresspark von Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Er ist auch Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Landtagswahl am 28. Oktober in Hessen und unternimmt einen dritten Anlauf, um Ministerpräsident zu werden.