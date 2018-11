SPD und FDP treffen sich zu Gespräch nach der Landtagswahl

Die Farben Schwarz, Gelb, Rot und Grün sind in einem Farbkasten zu sehen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwölf Tage nach der hessischen Landtagswahl haben sich am Freitag SPD und FDP zu einem ersten Gespräch über ein mögliches künftiges Regierungsbündnis getroffen. Später am Nachmittag wollen sich in Wiesbaden außerdem CDU und FDP treffen. Zwischen diesen beiden Parteien ist es das zweite Gespräch. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis könnte das schwarz-grüne Regierungsbündnis mit knapper Mehrheit im Landtag weitermachen, die CDU war trotz Verlusten stärkste Kraft geworden.