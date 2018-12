SPD will Regelwerke zu Menschenrechten aushängen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die SPD-Fraktion fordert von der Landesregierung, in allen öffentlichen Gebäuden in Hessen die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die EU-Konvention zu Menschenrechten und das Grundgesetz der Bundesrepublik auszuhängen. Die drei Regelwerke zu den Menschenrechten prägten das gemeinsame Leben, begründete der SPD-Abgeordnete Gerhard Merz am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden die Initiative. «Dieser Vorschlag hat einen symbolischen Sinn.»