SPD will Verbesserungen bei Sicherheitskontrollen

Hamburg/Berlin (dpa) - Vor dem Luftfahrt-Gipfel an diesem Freitag in Hamburg hat SPD-Bundestagsfraktionsvize Sören Bartol Verbesserungen für Passagiere gefordert. «Die Reisenden erleben an den Flughäfen teilweise chaotische Zustände bei den Sicherheitskontrollen. Das muss ein Ende haben», sagte Bartol der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.