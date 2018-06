SPD will auf Parteitag Landtagswahlprogramm beschließen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens SPD will heute auf einem Parteitag in Wiesbaden ihr Programm zur Landtagswahl im Herbst beschließen. Bei dem Treffen in Hessens Landeshauptstadt soll auch die Kandidatenliste für den Urnengang am 28. Oktober aufgestellt werden. Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel ist der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Die Partei will mit den drei Kernthemen Wohnen, Mobilität und Bildung bei den Wählern punkten.