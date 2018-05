SV Wehen Wiesbaden im Saisonfinale ohne Torwart Markus Kolke

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Saisonfinale muss Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden auf Markus Kolke verzichten. Der Schlussmann zog sich im zurückliegenden Spiel in Paderborn einen Haarriss im Mittelfußknochen zu, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 27-Jährige verpasste bisher kein Saisonspiel, wird nun aber am Samstag (13.30 Uhr) gegen den VfR Aalen in der Brita-Arena nur Zuschauer sein. Der SVWW, der in Paderborn seine letzte Chance auf den Relegationsplatz verspielt hatte, rechnet mit einer Genesungszeit von insgesamt vier Wochen.