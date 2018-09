SV Wehen Wiesbaden taumelt weiter: 1:3 in Würzburg

«Wir sind natürlich tief enttäuscht über das Ergebnis», erklärte Rehm nach Toren von Patrick Göbel (20.) und Wehens Simon Brandstetter (45.+3) im ersten Durchgang sowie dem späten Doppelschlag durch Dominic Baumann (83.) und Fabio Kaufmann (87.).

Trotz erheblicher Personalprobleme war für die Gäste in der ersten Halbzeit deutlich mehr drin, doch beste Chancen wurden vergeben. «Wir mussten schauen, dass wir vor der Pause den Ausgleich hinkriegen», sagte Rehm. Frohen Mutes sei seine Mannschaft dann aus der Kabine gekommen, doch anstatt nachzulegen habe sich sein Team sehr gastfreundlich angestellt.

Rehm will die Länderspielpause nutzen, um die Unsicherheit aus den Köpfen der Spieler zu bekommen und an wichtigen Stellschrauben zu drehen. «Wir werden sehr konzentriert arbeiten und versuchen, diesen Bock umzustoßen. In zwei Wochen gegen Meppen will ich eine Vollgasmannschaft auf dem Platz sehen, die dieses Spiel gewinnen muss. Das ist unser Anspruch», sagte Rehm.