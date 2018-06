SV Wehen holt Guder: Diawusie wechselt zum FC Ingolstadt

Der 20 Jahre alte Diawusie war zuletzt von RB Leipzig an die Hessen ausgeliehen. In Ingolstadt unterschrieb er ein Arbeitspapier bis 2021. In der abgelaufenen Saison erzielte Diawusie vier Tore und lieferte elf Vorlagen. Er sammelte auch bereits Erfahrung in der deutschen U15 und U19. «Wir bekommen mit Agyemang Diawusie einen hochveranlagten und hungrigen Spieler dazu, der unsere Offensive mit seiner enormen Schnelligkeit bereichern wird», sagte Ingolstadts Sportdirektor Angelo Vier.