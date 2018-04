Saarbrücken macht Aufstiegsrelegations-Teilnahme perfekt

Völklingen (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat den ersten Schritt zur angestrebten Rückkehr in die 3. Fußball-Liga gemacht. Die Saarländer gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen Kickers Offenbach mit 2:0 (1:0) und machten damit vorzeitig die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation perfekt.