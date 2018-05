Sachschaden durch Brand in Frankfurter Mehrfamilienhaus

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt hat einen Schaden von rund 600 000 Euro verursacht. Die Flammen seien im zweiten Obergeschoss entdeckt worden und hätten sich dann bis zum Dach ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Drei Wohnungen seien betroffen. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Eine Person sei wegen Kreislaufproblemen behandelt worden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Da viele Anwohner noch nicht zu Hause waren, hätten die Einsatzkräfte auch Wohnungen aufbrechen müssen. Rund 50 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.