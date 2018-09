Sanitäterinnen beschimpft und misshandelt: Prozess

Land- und Amtsgericht Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Er soll Sanitäterinnen und Sicherheitsleute während eines Rettungseinsatzes beschimpft und misshandelt haben soll, nun steht ein 69 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt. Bei der Verlesung der Anklage hieß es am Dienstag, der Rentner habe eine der Sanitäterinnen die Rolltreppe in der S-Bahn-Station am Frankfurter Hauptbahnhof hinuntergestoßen. Er soll auch die Kollegin der Frau misshandelt und die beiden Sicherheitsmänner als «Schweine» beschimpft haben. Vor dem Amtsgericht muss er sich wegen Widerstands gegen die Rettungskräfte verantworten. Im Gerichtssaal entließ der Mann, der die Vorwürfe bestritt, erst einmal seinen Verteidiger.