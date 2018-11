Satellit «Metop-C» sammelt Daten für genaue Wettervorhersage

Kourou/Darmstadt (dpa/lhe) - Der europäische Wettersatellit «Metop-C» soll heute vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ins All starten. Der rund vier Tonnen schwere Raumflugkörper wird von einer Sojus-Rakete in eine Erdumlaufbahn von 817 Kilometern gebracht. Mit seinen Messdaten sollen die Wettervorhersage und die Überwachung des Klimas genauer werden.