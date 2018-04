Sattelzug kippt um: Fahrer schwer verletzt, mühsame Bergung

Mannheim (dpa) - Der Fahrer eines Sattelzugs ist bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Mannheim in seinem Gefährt eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte konnten den Mann am Donnerstagabend erst nach mehreren Stunden befreien, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige hatte aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich der Abfahrt Sandhofen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, welches über die Leitplanke in die Böschung kippte und auf der Seite liegen blieb.