Sauber und heile: Landesbahn eröffnet neue Schienenwerkstatt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessische Landesbahn (HLB) eröffnet heute offiziell eine neue Schienenwerkstatt in Wiesbaden. Auf rund 5000 Quadratmetern und vier Gleisen können dort künftig Züge gewartet und gereinigt werden. Die Kosten für die Anlage werden auf 21 Millionen Euro beziffert. Die HLB gehört dem Land Hessen, das Unternehmen beschäftigt insgesamt 1285 Mitarbeiter. Die Bahnen der HLB sind nicht nur in Hessen unterwegs, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Über Beteiligungen ist sie zudem in Niedersachsen und in Thüringen aktiv.