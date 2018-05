Saubere Luft: Umwelthilfe scheitert mit Androhung

Das Schild der Deutschen Umwelthilfe (DUH) an der Berliner Niederlassung. Foto: Miguel Villagran/Archiv

Limburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Streit um einen Luftreinhaltungsplan in Limburg an der Lahn hat die Deutsche Umwelthilfe vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden eine Niederlage einstecken müssen. Das Gericht wies am Freitag einen Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes gegen das Land Hessen zurück. Hintergrund ist ein Urteil aus dem Jahr 2015, nach dem das Land verpflichtet wurde, für Limburg schnellstmöglich einen Luftreinhalteplan zur Reduzierung der Stickstoffdioxidbelastung aufzustellen.