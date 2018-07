Saugwurm-Larven trüben Badevergnügen: Probleme in Badeseen

Im Offenbacher Schultheisweiher ist dagegen wegen Blaualgen bereits seit vergangener Woche Baden verboten. «Ein Kontakt mit Blaualgen durchsetztem Badewasser kann zu starkem Durchfall sowie Haut- und Schleimhautreizungen führen», heißt es auf der Seite der Stadt. Am Werratalsee Südufer im Werra-Meißner-Kreis darf aus hygienischen Gründen in diesem Jahr gar nicht gebadet werden, wie das HLNUG berichtet. Insgesamt gibt es 61 Badeseen in Hessen, die Qualität ist dem HLNUG zufolge in der Regel gut.

Zerkarien seien Parasiten, die zwei Wirte brauchen: Wasservögel und Enten, heißt es beim HLNUG. Bei dem Wechsel könnten sie sich den Mensch als Fremdwirt suchen und in seine Haut bohren. Oft reagiere das Immunsystem erst beim zweiten Kontakt. Vor dem Baden die Haut mit einer Creme einfetten und das seichte Wasser meiden, empfiehlt der Leiter des Gesundheitsamts Darmstadt, Jürgen Krahn. Allergische Menschen sollten grundsätzlich wissen, «dass ein Badesee etwas anderes ist als ein Schwimmbad». Die Saugwurm-Larven seien ein alter Hut und nach einem Gewitter oder starken Regenguss seien sie schnell wieder weniger.