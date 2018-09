Schaben in Schule bekämpft: Unterricht geht bald wieder los

Espenau (dpa/lhe) - Nach dem Einsatz von Kammerjägern wegen eines massiven Schabenbefalls in einer Grundschule im nordhessischen Espenau soll der Unterricht wie geplant am Mittwoch wieder beginnen. Vorsichtshalber hätten die Schädlingsbekämpfer zwei Mal Insektizide in dem Schulgebäude versprüht, sagte ein Sprecher des Landkreises Kassel am Montag. Am Dienstag sollen die Räume noch einmal gründlich gereinigt werden. Die Schule war für mehrere Tage geschlossen worden, da die Tiere Krankheiten übertragen und Allergien auslösen können. Betroffen waren rund 200 Schüler. Es handelte sich um Deutsche Schaben. Die Art stammt Biologen zufolge ursprünglich aus den Tropen und hat sich inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet.