Schaben sorgen in nordhessischer Schule für schulfrei

Zunächst sollen Schädlingsbekämpfer ein Insektizid im Schulgebäude versprühen: «Danach wird ein Putzteam das Gebäude grundreinigen.» Für die rund 200 betroffenen Grundschüler soll der Unterricht am kommenden Mittwoch wieder losgehen. Der Kreis hatte zunächst von Kakerlaken in der Schule berichtet, dann aber konkreter von der Deutschen Schabe gesprochen. Im Deutschen ist der Begriff Kakerlake zweideutig: Er wird als Oberbegriff für verschiedene Schabenarten verwendet oder bezeichnet die deutlich größere Amerikanische Schabe.

Der Hausmeister hatte die nachtaktiven Tiere nach Angaben des Sprechers in einem Raum entdeckt und dann die ganze Schule untersucht. Dabei sei er auf mehrere Nester in verschiedenen Bereichen gestoßen, was die Schließung dann unumgänglich machte. «In dem Ausmaß ist das schon was Besonderes», sagt der Sprecher. Auch das Schulamt habe bestätigt, dass ein ähnlicher Fall in Hessen so noch nicht vorgekommen sei.

Nun sei man dabei, die Ursache des Befalls zu klären: «Wir können ausschließen, dass es aus der Schule heraus ein Schädlingsnest gab.» Die Vermutung sei, dass die Tiere über die Schüler eingeschleppt wurden und sich dann in dem Gebäude vermehrten: «Es wurde zuvor auch schon was Ausgewachsenes bei Kindern gefunden.» In unter anderem einem Ranzen soll eine Schabe gefunden worden sein.

Die Deutsche Schabe stammt nach Angaben von Biologen ursprünglich aus den Tropen und hat sich inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet. Sie mag es warm und sucht die Nähe des Menschen: In Deutschland ist sie häufig in feuchtwarmen Räumen wie Großküchen, Schwimmbädern, Krankenhäusern aber auch Privathaushalten anzutreffen. Die gelbbraunen Tiere können Krankheiten übertragen und Allergien auslösen.