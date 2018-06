Schaden in Millionenhöhe: Druck auf Schwarzfahrer steigt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ohne Fahrschein geht an diesem Nachmittag nichts an der U-Bahnstation Höhenstraße in Frankfurt. Eine ganze Reihe von Kontrolleuren wartet am Ausgang auf die Fahrgäste, alle müssen ihr Ticket vorzeigen. Hinter ihren Kollegen steht Yvonne Seitz, sie ist für die Verwarnung zuständig. Denn an diesem Mittwoch zeigen sich die Frankfurter Verkehrsunternehmen ausnahmsweise gnädig: Wer von den insgesamt rund 100 eingesetzten Kontrolleuren erwischt wird, erhält eine Gelbe Karte als Verwarnung und den mündlichen Hinweis, dass das nächste Mal unweigerlich 60 Euro Strafe fällig werden.