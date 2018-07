Schädliche Kirschessigfliege macht sich rar

Gießen (dpa/lhe) - Die von Obstbauern gefürchtete Kirschessigfliege hat sich in diesem Jahr bislang nicht zur Plage entwickelt. «Wir haben momentan eine geringe Population in Hessen», sagte Michael Fischbach vom Pflanzenschutzdienst Hessen, der beim Regierungspräsidium Gießen angesiedelt ist. Damit die Situation so bleibe, müsse aber das Sommerwetter mitspielen. Trockene Hitze tue dem Schädling nicht gut, dafür profitiere er von kühler Witterung um 20 Grad sowie Feuchtigkeit.