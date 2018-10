Schäfer-Gümbel: Bund muss Druck auf Billigairlines erhöhen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für bessere soziale Standards im Luftverkehr sollte die Bundesregierung nach Worten von Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel den Druck auf Billigairlines erhöhen. «Ausbeutung darf in Deutschland kein Geschäftsmodell sein», erklärte er am Freitag in Wiesbaden mit Blick auf die Fluglinie Ryanair. Unter Umständen sollte die Bundesregierung prüfen, ob beispielsweise Start- und Landerechte an die Einhaltung sozialer Standards gekoppelt werden könnten.