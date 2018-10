Schäfer-Gümbel bei Stimmabgabe «optimistisch»

Lich (dpa/lhe) - SPD-Sitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel hat am Sonntagvormittag in Lich seine Stimme für die hessische Landtagswahl abgegeben. Er sei nach wie vor optimistisch, sagte der Herausforderer von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zu den versammelten Kamerateams mit Blick auf das Wahlergebnis. «Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass wirklich viel in Bewegung ist». Er glaube, dass die meisten Hessen wissen, «dass es heute nicht um die große Koalition in Berlin geht, sondern dass es darum geht zu entscheiden, ob wir mehr bezahlbaren Wohnraum, modernere Schulen und Stadt und Land besser miteinander verbunden bekommen.»