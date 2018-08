Schäfer-Gümbel holt Experten Merz ins SPD-Schattenkabinett

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SPD-Spitzenkandidat für die hessische Landtagswahl, Thorsten Schäfer-Gümbel, hat den Sozialexperten Gerhard Merz in sein Schattenkabinett berufen. Der 66 Jahre alte Landtagsabgeordnete soll bei einer möglichen Regierungsübernahme das Ressort «Soziales und Arbeit» übernehmen. Merz kündigte am Dienstag in Wiesbaden an, als möglicher neuer Minister die SPD-Pläne für eine vollständige Gebührenfreiheit von Kitas rasch umsetzen zu wollen.