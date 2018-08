Schäfer-Gümbel holt Nordhessen Rudolph ins Schattenkabinett

Der 1956 in Kassel geborene Rudolph ist seit 1995 Mitglied des hessischen Landtags und seit 2009 parlamentarischer Geschäftsführer. Den Nordhessen, so Schäfer-Gümbel, zeichne unter anderem seine Entscheidungsfreude aus. Mit ihm werde es gelingen, wichtige Veränderungen im Mobilitätsbereich anzupacken.

Rudolph selbst kündigte für den Fall einer Regierungsbeteiligung an, massiv in die Infrastruktur investieren zu wollen. 19 Jahre CDU-Regierung hätten sich «wie Mehltau» über das Land gelegt. Nun müssten der öffentliche Nahverkehr gestärkt und die Straßen saniert werden. Zudem will Rudolph den ländlichen Bereich aufwerten, um die Lebensbedingungen für Menschen auf dem Land zu verbessern.

Schäfer-Gümbel will bis Ende August alle Mitglieder seines Schattenkabinetts nominieren. Bereits vorgestellt wurde die SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser. Sie soll das Innenressort übernehmen. Der Regionalleiter der IG BAU, Hans-Joachim Rosenbaum, ist als Minister für Bauen, Wohnen und Landesentwicklung gedacht. Die Hochschulprofessorin Tanja Brühl ist für das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst vorgesehen. Die Landtagswahl in Hessen ist am 28. Oktober. Derzeit regiert in Hessen eine Koalition von CDU und Grünen.