Schäfer-Gümbel holt Schulleiter Schwarze in Schattenkabinett

«Ich wollte jemanden aus der Praxis, der die reale Situation an den Schulen kennt», sagte Schäfer-Gümbel am Freitag bei der Vorstellung Schwarzes in Wiesbaden. Schwarze solle nach der Wahl eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, so Schäfer-Gümbel. Gemeinsam wolle man ein starkes Signal an die Schulen senden und sie wieder zu Partnern machen. Schwarze erklärte, er wolle mehr echte Ganztagsschulen schaffen, der Bedarf sei enorm. «Viele hätten gerne eine Profilwechsel, müssen aber lange darauf warten.» Zudem plane er, Lehrer und Direktoren zu entlasten, etwa durch die Abschaffung von Dokumentationspflichten oder Korrekturbesprechungen. Hauptaufgabe müsse der Unterricht sein. «Die Schulen werden zu sehr kontrolliert, ich will ihnen wieder mehr Vertrauen schenken», erklärte Schwarze.