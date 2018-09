Schäfer-Gümbel kritisiert Beförderung von Maaßen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SPD-Bundesvize Thorsten Schäfer-Gümbel hält die Beförderung des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium für falsch. Die Personalie belaste die Zusammenarbeit mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Bundesregierung nachhaltig, erklärte der hessische SPD-Chef am Mittwoch in Wiesbaden. «Ich hielte es aber für falsch, zum jetzigen Zeitpunkt die Koalition insgesamt in Frage zu stellen.» Damit verhelfe man Seehofers «Destabilisierungspolitik nur zum Erfolg», teilte Schäfer-Gümbel mit.