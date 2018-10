Schäfer-Gümbel schließt Koalition mit Grünen nicht aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel könnte sich unter bestimmten Umständen vorstellen, als Juniorpartner in eine Koalition mit den Grünen einzutreten. «Wenn ein Angebot ernst gemeint ist und wenn damit die Umsetzung unserer sozialdemokratischen Kernthemen verbunden ist, werde ich es annehmen», sagte er in einem Interview der «Frankfurter Neuen Presse» (Dienstag). «Allein schon deshalb, damit die Union nach 19 Jahren in die Opposition geht.»