Schäfer-Gümbel warnt vor Profilierung auf Kosten der GroKo

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 5 in Frankfurt ist am Samstagabend ein Auto ausgebrannt. Der Wagen fing während der Fahrt Richtung Norden plötzlich Feuer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dem 34-jährigen Fahrer gelang es, den Wagen (...)