Schäfer-Gümbel will massiv Bauland zur Verfügung stellen

Wiesbaden (dpa/lhe) - SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat bei einem Regierungswechsel in Hessen einen massiven Wohnungsbau im Land zugesagt. Sollte er nach der Landtagswahl im Herbst Ministerpräsident sein, werde er in den ersten 100 Tagen seiner Regierungszeit 100 000 Quadratmeter Bauland zur Verfügung stellen, kündigte Schäfer-Gümbel am Samstag auf einem Parteitag in Wiesbaden an. Diese Fläche werde nicht an Spekulanten abgegeben, sondern Wohnungsgesellschaften zur Verfügung gestellt.