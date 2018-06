Schäfer: Kommunen müssen weniger zu Schulden-Abbau beitragen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Städte, Gemeinden und Landkreise müssen beim Entschuldungsprogramm Hessenkasse weniger tief als geplant in die eigene Tasche greifen. Der Finanzierungsbeitrag der Kommunen zum Schuldenabbau verringere sich um 90 Millionen Euro pro Jahr, erklärte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. Grund sei, dass das Entschuldungsvolumen insgesamt von rund sechs auf fünf Milliarden Euro zurückgehe. Gleichzeitig sei das Volumen des Investitionsprogramms Hessenkasse auf über 690 Millionen Euro gestiegen.