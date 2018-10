Schäfer, Lange und die Eintracht sind Hessens Top-Sportler

Triathlet Lange, der am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal nacheinander die WM in Hawaii gewonnen hatte, setzte sich bei der Wahl klar vor Skispringer Stephan Leyhe und Dressur-Reiter Sönke Rothenberger durch. Vorjahressiegerin Schäfer, die bei der Leichtathletik-EM in Berlin Bronze holte, verwies Schwimmerin Sarah Köhler dagegen nur knapp auf Rang zwei. Die Eintracht wurde nach dem ersten Pokal-Triumph seit 30 Jahren durch den sensationellen 3:1-Endspielsieg gegen Bayern München zum zweiten Mal nach 2013 als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet.