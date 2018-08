Schäfer: Stärkung der Finanzverwaltung in Fläche läuft gut

Wiesbaden/Bensheim (dpa/lhe) - Finanzminister Thomas Schäfer kommt mit der Stärkung der Steuer- und Finanzverwaltungen in den ländlichen Regionen Hessens nach eigener Einschätzung voran. Die Rückmeldungen der Beschäftigten zeigten, dass sie auf ein solches Zeichen nur gewartet hätten, erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag in Bensheim nach Mitteilung seines Ministeriums. Es gelinge bestens, die Arbeitsplätze in der Region zu besetzen.